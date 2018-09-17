Космонавт Олег Артемьев сфотографировал Эверст с космоса

Самой высокой точкой Земли считается гора Эверест, при желании покорить её многие альпинисты погибли в процессе восхождения на 9-километровую высоту. Эта гора также интересует космонавтов, которые поднимаются на большие расстояния от Голубой планеты. Олег Артемьев сфотографировал Эверест из космоса и опубликовал снимок в своём микроблоге Twitter. Благодаря проделанной работе космонавта, все желающие могут взглянуть на гору в новом ракурсе.Эверест - не первое изображение, которое сделал Артемьев, находясь в космосе, на счету космонавта более 60 фотографий, демонстрирующих чудесные места на Земле. При этом свои снимки он делает при помощи обыкновенного зеркального фотоаппарата Nikon. Для того, чтобы максимально приблизить объект и стабилизировать картинку, необходимо применить длиннофокусные объективы и телеконверторы.