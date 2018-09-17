АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 самых надежных кроссоверов в мире
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

Космонавт Олег Артемьев сфотографировал Эверст с космоса

Космонавт из России Олег Артемьев, который в настоящее время находится на МКС, опубликовал снимок с космоса самой высокой точки на Земле. В частности, он продемонстрировал с необычного ракурса фотографию горы Эверест.

Космонавт Олег Артемьев сфотографировал Эверст с космоса


Самой высокой точкой Земли считается гора Эверест, при желании покорить её многие альпинисты погибли в процессе восхождения на 9-километровую высоту. Эта гора также интересует космонавтов, которые поднимаются на большие расстояния от Голубой планеты. Олег Артемьев сфотографировал Эверест из космоса и опубликовал снимок в своём микроблоге Twitter. Благодаря проделанной работе космонавта, все желающие могут взглянуть на гору в новом ракурсе.

Эверест - не первое изображение, которое сделал Артемьев, находясь в космосе, на счету космонавта более 60 фотографий, демонстрирующих чудесные места на Земле. При этом свои снимки он делает при помощи обыкновенного зеркального фотоаппарата Nikon. Для того, чтобы максимально приблизить объект и стабилизировать картинку, необходимо применить длиннофокусные объективы и телеконверторы.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 07:43
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Египте обнаружили древнюю статую эпохи Птолемеев
Составлен ТОП-10 самых надежных кроссоверов в мире
"Брутальный мачо": Евгений Петросян сменил имидж
В Оренбургской области мужчина сгорел заживо при
В Сан-Бернардино зафиксировано два НЛО на фоне
Dongfeng объявили о старте продаж нового
Samsung готовит к выходу среднебюджетный смартфон
Космонавт Олег Артемьев сфотографировал Эверст с
Известный блогер раскритиковал ресторан Ольги
Google удалённо изменил настройки на смартфонах с
Алексей Учитель запланировал съемки кинофильма о
Samsung Galaxy S9 подешевел на 20 000 рублей
Ученые: Молочный чертополох поможет сохранить
Анастасия Волочкова показала фанатам роскошную
Фото новых чехлов Huawei Mate 20 попали в Сеть
Под брендом Maybach появится роскошный большой
«Стилист вас уродует»: Фанаты раскритиковали
Учёные создали новый препарат для лечения
В Сети появились изображения нового ноутбука
Эксперты протестировали новый кроссовер Citroen
«Носите ошейник»: Лолита Милявская рассказала,
BMW iNEXT совершил тур по четырем городам
Учёные выяснили, какие области мозга участвуют в
В Сети рассекретили характеристики смартфона
Солистка группы «Artik&Asti» Анна Дзюба
В Испании на продажу выставили уникальное авто
Ученые рассказали, чем мед лучше антибиотиков
Сексуальная Анна Седокова призналась, что скучает
Флагманская версия Xiaomi Pocophone F1 получит
«Просто богиня»: 45-летняя Хайди Клум изумила
Просмотреть все новости