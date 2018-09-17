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Google удалённо изменил настройки на смартфонах с Android 9 Pie

Компания Google на смартфонах под управлением Android 9 Pie удалённо изменила настройки. Некоторые пользователи устройств решили, что сами включили режим Battery Saver, не заметив этого.

Google удалённо изменил настройки на смартфонах с Android 9 Pie


Владельцы телефонов Google Pixel и других устройств на базе Android 9 Pie накануне заметили, что функция Battery Saver оказалась включенной сама по себе. Некоторым показалось это странным, потому что это произошло, когда смартфоны были полностью заряжены. В свою очередь разработчики Android решили, что это небольшая ошибка в последней версии ОС, которую выпустили несколько месяцев назад.

На самом деле это оказались проделки Google, в компании подтвердили, что был проведён внутренний эксперимент по тестированию функции экономии батареи, которая была подключена по ошибке для большинства пользователей. В результате выяснилось, что это в компании Google изменили настройки смартфонов удалённо у тысячи пользователей во всём мире. С этой проблемой также столкнулись несколько сотрудников The Verge.

Оказалось, что у Google так же как и у Apple имеется экстренное средство для принудительного обновления или внесения других изменений в iOS и Android. Это необходимо для того, чтобы обезопасить гаджеты и их пользователей.

 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 07:15
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