Google удалённо изменил настройки на смартфонах с Android 9 Pie

Владельцы телефонов Google Pixel и других устройств на базе Android 9 Pie накануне заметили, что функция Battery Saver оказалась включенной сама по себе. Некоторым показалось это странным, потому что это произошло, когда смартфоны были полностью заряжены. В свою очередь разработчики Android решили, что это небольшая ошибка в последней версии ОС, которую выпустили несколько месяцев назад.На самом деле это оказались проделки Google, в компании подтвердили, что был проведён внутренний эксперимент по тестированию функции экономии батареи, которая была подключена по ошибке для большинства пользователей. В результате выяснилось, что это в компании Google изменили настройки смартфонов удалённо у тысячи пользователей во всём мире. С этой проблемой также столкнулись несколько сотрудников The Verge.Оказалось, что у Google так же как и у Apple имеется экстренное средство для принудительного обновления или внесения других изменений в iOS и Android. Это необходимо для того, чтобы обезопасить гаджеты и их пользователей.