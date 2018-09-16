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Ольга Бузова превратилась в опухшую Бабу-Ягу и трансвестита

У знаменитой ведущей телепроекта «Дома-2» Ольги Бузовой когда-то были тонкие черты лица.

Однако со временем, из-за многочисленных уколов красоты, телезнаменитость стала похожа на одиозного и одного из наиболее известных персонажей наших сказок - Бабу-Ягу.

Ольга Бузова превратилась в опухшую Бабу-Ягу и трансвестита

В Интернете появилась сборка кадров, где можно отчетливо видеть все недостатки лица Бузовой. Например, крючковатый нос, а также растущий второй подбородок.

Ольга Бузова превратилась в опухшую Бабу-Ягу и трансвестита

Хейтеры певицы уже оставили немало ядовитых комментариев, написав, что звезда стала похожа не только на Бабу-Ягу, но и на трансвестита.

Ольга Бузова превратилась в опухшую Бабу-Ягу и трансвестита

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:08
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