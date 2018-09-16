Назван ТОП-5 самых доступных кроссоверов в России

На пятой позиции расположился кроссовер версии Hyundai Creta. Транспортное средство дилеры продают за 879 900 рублей. Переднеприводная версия авто имеет 1,6-литровый двигатель, механическую КПП. Четвёртое место досталось китайскому Geely Emgrand X7. Авто с 1,8-литровым мотором, а также механической трансмиссией предлагают за 799 000 рублей. Третье место досталось китайскому Lifan X60. Модель у дилеров доступна за 739 900 рублей. Среднеразмерная французская версия кроссовера Renault Duster подорожала на 10 000 рублей. Авто в дилерских сетях можно приобрести за 699 000 рублей.На первой строчке ТОП-5 оказался компактный российский внедорожник версии Lada 4х4. Авто в трёхдверном исполнении можно купить за 473 900 рублей. Пятидверная версия у дилеров доступна за 542 900 рублей.