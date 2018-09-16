В Сахалинской области нашли мёртвым рыбака через 2 недели поисков

В Сахалинской области мужчина 4 сентября вышел из дома и бесследно исчез. Он не взял с собой ни документов, ни мобильного телефона. После того, как молодой человек не пришел домой, его жена обратилась за помощью в полицию. Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры прочесывали близлежащие окрестности.Спустя 2 недели в Невельске они обнаружили тело 30-летнего гражданина Таганрога. Чтобы установить причину смерти мужчины, будет проведена судебная медицинская экспертиза.