В Сахалинской области нашли мёртвым рыбака через 2 недели поисков
В Сахалинской области спустя две недели поисков был обнаружен мертвым 30-летний таганрожец-рыбак. На теле молодого человека не обнаружено следов насильственной смерти.
В Сахалинской области мужчина 4 сентября вышел из дома и бесследно исчез. Он не взял с собой ни документов, ни мобильного телефона. После того, как молодой человек не пришел домой, его жена обратилась за помощью в полицию. Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры прочесывали близлежащие окрестности.
Спустя 2 недели в Невельске они обнаружили тело 30-летнего гражданина Таганрога. Чтобы установить причину смерти мужчины, будет проведена судебная медицинская экспертиза.
В Сахалинской области мужчина 4 сентября вышел из дома и бесследно исчез. Он не взял с собой ни документов, ни мобильного телефона. После того, как молодой человек не пришел домой, его жена обратилась за помощью в полицию. Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры прочесывали близлежащие окрестности.
Спустя 2 недели в Невельске они обнаружили тело 30-летнего гражданина Таганрога. Чтобы установить причину смерти мужчины, будет проведена судебная медицинская экспертиза.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:38