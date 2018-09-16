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В России Jeep презентовал три новых версии авто

В России в рамках столичного внедорожного полигона представители автоконцерна Jeep организовали специальное мероприятие. На нём презентовали 3 новые версии своих машин: Compass, Wrangler, Cherokee.

В России Jeep презентовал три новых версии авто


Дебют этих авто сопроводили концертом, салютами, музыкой, пресс-конференцией при участии топ-менеджеров брендов. В России модификация Jeep Compass представлена с 2,4-литровым мотором на 150 либо 175 лошадиных сил, в зависимости от предлагаемой сборки. С этими двигателями будет работать девятиступенчатая коробка передач. Также появятся версии с механической КП. Особенно автолюбителей порадовал вседорожный Jeep Compass TrailHawk с увеличенным дорожным просветом до 216 мм. Новая версия выделяется другими бамперами с укороченными свесами, позволяющими увеличить угол съезда/заезда. Разработчики поработали над дополнительной защитой картера, а также трансмиссии. За счёт появления новой резины на автомобильных колесах с агрессивным протектором модель стала еще проходимей по неприступным местностям. Официальные дилеры эту модель предложат от 2 000 000 руб.

Второй новинкой стал Jeep Cherokee. Данную иномарку впервые продемонстрировали в начале этого года в рамках мотор-шоу в Детройте. Данное авто в России будут продавать с 2,4-литровым мотором на 175 лошадиных сил или с 3,2-литровым атмосферным двигателем на 272 лошадиных сил. За обновленную версию Cherokee дилеры запрашивают от 2,255 млн руб. Начнут также продавать внедорожную вариацию TrailHawk от 3,05 млн руб. Новый Jeep Wrangler в первоначальной комплектации в России станут реализовывать от 3,15 млн руб.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:35
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