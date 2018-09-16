АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Subaru BRZ 2019 года получит ограниченную версию Series.Gray
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

В Бердске из реки достали тело утонувшего рыбака без ноги

В селе Новолокти 70-летнего рыбака без ноги достали из озера водолазы Бердска. Накануне пожилого мужчину полицейские Искитимского района объявили без вести пропавшим.

В Бердске из реки достали тело утонувшего рыбака без ноги


15 сентября местные полицейские обратились за помощью в поисково-спасательный отряд Бердска. По предположению правоохранителей, 14 сентября пенсионер на резиновой лодке отправился рыбачить на местное озеро и пропал. Александр Муковкин, являющийся специалистом-водолазом Бердского спасательного отряда, поведал, что 15 сентября выехали 4 специалиста на поиски утонувшего в местном водоеме рыбака. Через 2 часа поисков тело мужчины удалось найти. Он находился в воде около 150 метров от берега, при этом недалеко от лодки, которая стояла на якоре. Поисково-спасательные работы были завершены в 15.20.

По мнению специалистов, рыбак упал из лодки в воду. Из-за инвалидности – он был без ноги, не смог выплыть самостоятельно, вследствие чего пошел ко дну.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:26
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Анастасии Волочковой показала видео с танцем
На кинофестивале в Торонто эксперты назвали 5
Назван ТОП-5 самых доступных кроссоверов в России
В Сахалинской области нашли мёртвым рыбака через
В России Jeep презентовал три новых версии авто
«Шахматная королева»: Вера Брежнева органично
В Бердске из реки достали тело утонувшего рыбака
Вдова Михаила Танича поделилась подробностями из
Архангельский специалист сконструировал
Викторию Лопыреву заподозрили в романе с
NASA показало запечатленную Juno коричневую
Ученые: Циркадные ритмы помогают просыпаться до
В Сети опубликован ТОП-10 избавляющих от жира на
Ушел из жизни актер «Секретных материалов» Питер
Кроссовер Chery Tiggo возглавил ТОП самых
Учёные озвучили десять продуктов для омоложения
ДТП: В Башкирии при столкновении двух машин
Пользователи Сети: Марина Юдашкина затмила Аллу
Компанию Apple обвинили в сексизме из-за большого
Диетологи составили ТОП-10 ошибочно считающихся
Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала об
МТС предлагает услугу позволяющую оставаться на
В ДТП на трассе Ярославль — Рыбинск погибли 5
В Москве прохожие обнаружили полуживого мужчину с
Уфологи: "Спящий" марсоход захватили инопланетяне
Экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина впервые вышла
iPhone XS Max до начала реализаций оказался в
Эксперты составили ТОП-5 бюджетных автомобилей
Subaru BRZ 2019 года получит ограниченную версию
Андрея Григорьева-Апполонова в храме Астаны
Просмотреть все новости