В Бердске из реки достали тело утонувшего рыбака без ноги
В селе Новолокти 70-летнего рыбака без ноги достали из озера водолазы Бердска. Накануне пожилого мужчину полицейские Искитимского района объявили без вести пропавшим.
15 сентября местные полицейские обратились за помощью в поисково-спасательный отряд Бердска. По предположению правоохранителей, 14 сентября пенсионер на резиновой лодке отправился рыбачить на местное озеро и пропал. Александр Муковкин, являющийся специалистом-водолазом Бердского спасательного отряда, поведал, что 15 сентября выехали 4 специалиста на поиски утонувшего в местном водоеме рыбака. Через 2 часа поисков тело мужчины удалось найти. Он находился в воде около 150 метров от берега, при этом недалеко от лодки, которая стояла на якоре. Поисково-спасательные работы были завершены в 15.20.
По мнению специалистов, рыбак упал из лодки в воду. Из-за инвалидности – он был без ноги, не смог выплыть самостоятельно, вследствие чего пошел ко дну.
15 сентября местные полицейские обратились за помощью в поисково-спасательный отряд Бердска. По предположению правоохранителей, 14 сентября пенсионер на резиновой лодке отправился рыбачить на местное озеро и пропал. Александр Муковкин, являющийся специалистом-водолазом Бердского спасательного отряда, поведал, что 15 сентября выехали 4 специалиста на поиски утонувшего в местном водоеме рыбака. Через 2 часа поисков тело мужчины удалось найти. Он находился в воде около 150 метров от берега, при этом недалеко от лодки, которая стояла на якоре. Поисково-спасательные работы были завершены в 15.20.
По мнению специалистов, рыбак упал из лодки в воду. Из-за инвалидности – он был без ноги, не смог выплыть самостоятельно, вследствие чего пошел ко дну.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:26