«Шахматная королева»: Вера Брежнева органично вписалась в коллектив Mband

Звезда в своем микроблоге обнародовала фото с выступления. Певица надела массивные серьги и длинное вечернее платье черного цвета, которое идеально подчеркивало стройную фигуру звезды. Вместе комплект смотрелся дорого и стильно. Кроме этого, артистка органично вписалась в коллектив Mband, в состав которого входят трое молодых исполнителей песен - Никита Киоссе, Артём Пиндюра и Анатолий Цой. Они также предпочли костюмы черного цвета, разбавленные белыми рубашками.Пост знаменитости в течение суток сумел собрать свыше 218 тысяч отметок «Мне нравится» и более одной тысячи комментариев. Фанаты оценили внешний вид Веры Брежневой. Они заявили, что певица - это «шахматная королева» в окружении «ферзей».