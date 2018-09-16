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«Шахматная королева»: Вера Брежнева органично вписалась в коллектив Mband

На шоу «Субботний вечер», который транслируется на телеканале «Россия1», Вера Брежнева спела с группой Mband. Исполнительница песен присоединилась к мужскому коллективу, продюсером которого является ее гражданский муж Константин Меладзе.

«Шахматная королева»: Вера Брежнева органично вписалась в коллектив Mband


Звезда в своем микроблоге обнародовала фото с выступления. Певица надела массивные серьги и длинное вечернее платье черного цвета, которое идеально подчеркивало стройную фигуру звезды. Вместе комплект смотрелся дорого и стильно. Кроме этого, артистка органично вписалась в коллектив Mband, в состав которого входят трое молодых исполнителей песен - Никита Киоссе, Артём Пиндюра и Анатолий Цой. Они также предпочли костюмы черного цвета, разбавленные белыми рубашками.

«Шахматная королева»: Вера Брежнева органично вписалась в коллектив Mband


Пост знаменитости в течение суток сумел собрать свыше 218 тысяч отметок «Мне нравится» и более одной тысячи комментариев. Фанаты оценили внешний вид Веры Брежневой. Они заявили, что певица - это «шахматная королева» в окружении «ферзей».

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:31
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