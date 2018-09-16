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На кинофестивале в Торонто эксперты назвали 5 лучших фильмов

Эксперты представили вниманию 5 лучших кинолент, которые заслуживают внимания. Данные картины были представлены в Торонто на кинофестивале 2018.

На кинофестивале в Торонто эксперты назвали 5 лучших фильмов


Эксперты считают, что изюминка фильма, южнокорейского кинорежиссера Ли Чанг-Дона «Пылающий», заключается в тайне. Молодой писатель встретил свою одноклассницу, с которой он не виделся много лет. Сначала он даже не узнал девушку, так как она настолько изменилась, что перед её красотой устоять просто невозможно. Чтобы найти себя, она отправилась в Африку, откуда вернулась в сопровождении богатого друга с необычным хобби. Джонс начинает понимать, что его школьная подруга находится в опасности. В фильме «Выжить летом» рассказывается о молодом психологе. Она должна отвезти 2-х пациентов в новое медучреждение. Взамен героиня должна получить новое исследовательское оборудование. Картина показывает, что люди, страдающие депрессивными состояниями способны самостоятельно выйти из психических проблем. Фильм «Ангел» аргентинского кинорежиссера Луиса Ортеги основан на реальной истории преступления 70-х годов. Речь идет о подростке Карлитос. Привлекательный парень совершает многочисленные убийства. СМИ из-за ангельского облика юноши прозвало его «Ангелом смерти». Со временем Карлитоса удалось поймать. Предполагается, что парень совершил более 40 краж и 11 убийств.


В фильме «Дай Мне Упасть» рассказывается о двух девушках-подростках, которые углубляются в мир наркотиков. Актрисы изображают героинь в разных периодах жизни. Все начиналось как привычка, которая переросла в борьбу за выздоровление. В киноленте «Глупое Молодое Сердце» речь идет о том, как изменилась жизнь 2-х старшеклассниц, после того как они узнали о своей беременности. Сюжет картины сталкивает героинь с множественными трудностями, которые им надо пережить. Вышеперечисленные фильмы телезрители смогут увидеть осенью нынешнего года. По мнению экспертов, их должен посмотреть каждый.

 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:50
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