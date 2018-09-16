Вдова Михаила Танича поделилась подробностями из их личной жизни

Михаил Танич, невзирая на разницу в возрасте, много лет дружил с примадонной отечественной эстрады Аллой Борисовной Пугачевой, которую поэт воспринимал как свою дочь. Они познакомились на записи первой композиции исполнительницы песен «Робот», которую Михаила Исаевич написал совместно с Левоном Мерабовым. На тот момент Примадонне было 15 лет. Певица просто очаровала своей невероятной харизмой и голосом выдающихся деятелей культуры. Они предложили Алле Пугачевой отправиться на гастроли. Мама будущей артистки была против этой затеи, однако после уступила, отпустив дочку под ответственность Левона Мерабова и Михаила Танича. За время гастролей между ними завязалась тесная дружба.Однажды детская непосредственность и эпатажность Аллы Борисовны сильно напугала Лидию Козлову. Примадонна приехала проведать поэта в клинику, где он лежал после операции на сердце. Певица, увидев поэта, пустилась в пляс. Михаил Исаевич также решил не отставать от артистки и присоединился к исполнению цыганочки. В тот момент супруга культурного деятеля молилась только о том, чтобы у него не разорвалось сердце.