Ученые: Циркадные ритмы помогают просыпаться до звонка будильника

В свою очередь они связаны с функционированием супрахиазмотического ядра гипоталамуса, контролируют разные биологические процессы в человеческом организме, включая также выработку гормонов. Во сне, а также бодрствовании людей, большую роль играет PER1. При снижении уровня данного белка, уменьшается температура, давление, замедляется сердцебиение.Данные процессы происходят, когда человек отдыхает ночью. Однако неожиданный подъем, когда прозвенит будильник, является довольно сильным стрессом для человеческого организма. Потому люди могут ещё до сигнала открыть глаза, а также ощутить себя намного бодрей.