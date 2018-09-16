АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Subaru BRZ 2019 года получит ограниченную версию Series.Gray
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

Ученые: Циркадные ритмы помогают просыпаться до звонка будильника

Ученые после исследования человеческого головного мозга сделали неожиданное открытие. Исследователи выяснили, что циркадные ритмы могут помогать людям просыпаться до звонка установленного будильника.

Ученые: Циркадные ритмы помогают просыпаться до звонка будильника


В свою очередь они связаны с функционированием супрахиазмотического ядра гипоталамуса, контролируют разные биологические процессы в человеческом организме, включая также выработку гормонов. Во сне, а также бодрствовании людей, большую роль играет PER1. При снижении уровня данного белка, уменьшается температура, давление, замедляется сердцебиение.

Данные процессы происходят, когда человек отдыхает ночью. Однако неожиданный подъем, когда прозвенит будильник, является довольно сильным стрессом для человеческого организма. Потому люди могут ещё до сигнала открыть глаза, а также ощутить себя намного бодрей.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:10
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
NASA показало запечатленную Juno коричневую
Ученые: Циркадные ритмы помогают просыпаться до
В Сети опубликован ТОП-10 избавляющих от жира на
Ушел из жизни актер «Секретных материалов» Питер
Кроссовер Chery Tiggo возглавил ТОП самых
Учёные озвучили десять продуктов для омоложения
ДТП: В Башкирии при столкновении двух машин
Пользователи Сети: Марина Юдашкина затмила Аллу
Компанию Apple обвинили в сексизме из-за большого
Диетологи составили ТОП-10 ошибочно считающихся
Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала об
МТС предлагает услугу позволяющую оставаться на
В ДТП на трассе Ярославль — Рыбинск погибли 5
В Москве прохожие обнаружили полуживого мужчину с
Уфологи: "Спящий" марсоход захватили инопланетяне
Экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина впервые вышла
iPhone XS Max до начала реализаций оказался в
Эксперты составили ТОП-5 бюджетных автомобилей
Subaru BRZ 2019 года получит ограниченную версию
Андрея Григорьева-Апполонова в храме Астаны
В подмосковном Красногорске накануне обнаружен
Учёные: Марс и Венера могли быть двойной планетой
У побережья Крыма пограничники зафиксировали
Ирина Дубцова перепутала трофейную белугу с
UMIDIGI собирается выпустить три бюджетных новых
На Кубани произошел взрыв газа в частном доме
В Нью-Йорке мужчине дали 20 лет заключения за
В Калининградской области собака насмерть
Российский ученый рассказал о первых полетах на
Представлен новый внедорожник из Чехии Bureko 6х6
Просмотреть все новости