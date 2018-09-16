Викторию Лопыреву заподозрили в романе с известным российским политиком
В Сети появилась информация о том, что Виктория Лопырева встречается с известным политиком. Интернет-пользователи уверены, что историю бракосочетания с Николаем Басковым модель разыграла для того, чтобы скрыть свои настоящие отношения.
Слухи, что 35-летняя ведущая находится под покровительством влиятельного политика, ходили давно. Но после, Виктория Лопырева сообщила, что выходит замуж за Николая Баскова. Однако, роман с певцом не получил подтверждения, и поэтому, информация об любовных отношениях с неизвестным российским политиком появилась снова. По неподтвержденным сведениям, любовником модели является 59-летний чиновник, который занимается вопросами молодежи, спорта и туризма.
Влиятельный политик много лет находится в официальном браке. У чиновника две взрослые дочки, одна из которых старше Виктории Лопыревой.
Слухи, что 35-летняя ведущая находится под покровительством влиятельного политика, ходили давно. Но после, Виктория Лопырева сообщила, что выходит замуж за Николая Баскова. Однако, роман с певцом не получил подтверждения, и поэтому, информация об любовных отношениях с неизвестным российским политиком появилась снова. По неподтвержденным сведениям, любовником модели является 59-летний чиновник, который занимается вопросами молодежи, спорта и туризма.
Влиятельный политик много лет находится в официальном браке. У чиновника две взрослые дочки, одна из которых старше Виктории Лопыревой.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:42