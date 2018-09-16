Викторию Лопыреву заподозрили в романе с известным российским политиком

Слухи, что 35-летняя ведущая находится под покровительством влиятельного политика, ходили давно. Но после, Виктория Лопырева сообщила, что выходит замуж за Николая Баскова. Однако, роман с певцом не получил подтверждения, и поэтому, информация об любовных отношениях с неизвестным российским политиком появилась снова. По неподтвержденным сведениям, любовником модели является 59-летний чиновник, который занимается вопросами молодежи, спорта и туризма.Влиятельный политик много лет находится в официальном браке. У чиновника две взрослые дочки, одна из которых старше Виктории Лопыревой.