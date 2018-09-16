АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Subaru BRZ 2019 года получит ограниченную версию Series.Gray
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

Викторию Лопыреву заподозрили в романе с известным российским политиком

В Сети появилась информация о том, что Виктория Лопырева встречается с известным политиком. Интернет-пользователи уверены, что историю бракосочетания с Николаем Басковым модель разыграла для того, чтобы скрыть свои настоящие отношения.

Викторию Лопыреву заподозрили в романе с известным российским политиком


Слухи, что 35-летняя ведущая находится под покровительством влиятельного политика, ходили давно. Но после, Виктория Лопырева сообщила, что выходит замуж за Николая Баскова. Однако, роман с певцом не получил подтверждения, и поэтому, информация об любовных отношениях с неизвестным российским политиком появилась снова. По неподтвержденным сведениям, любовником модели является 59-летний чиновник, который занимается вопросами молодежи, спорта и туризма.

Викторию Лопыреву заподозрили в романе с известным российским политиком


Влиятельный политик много лет находится в официальном браке. У чиновника две взрослые дочки, одна из которых старше Виктории Лопыревой.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:42
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Анастасии Волочковой показала видео с танцем
На кинофестивале в Торонто эксперты назвали 5
Назван ТОП-5 самых доступных кроссоверов в России
В Сахалинской области нашли мёртвым рыбака через
В России Jeep презентовал три новых версии авто
«Шахматная королева»: Вера Брежнева органично
В Бердске из реки достали тело утонувшего рыбака
Вдова Михаила Танича поделилась подробностями из
Архангельский специалист сконструировал
Викторию Лопыреву заподозрили в романе с
NASA показало запечатленную Juno коричневую
Ученые: Циркадные ритмы помогают просыпаться до
В Сети опубликован ТОП-10 избавляющих от жира на
Ушел из жизни актер «Секретных материалов» Питер
Кроссовер Chery Tiggo возглавил ТОП самых
Учёные озвучили десять продуктов для омоложения
ДТП: В Башкирии при столкновении двух машин
Пользователи Сети: Марина Юдашкина затмила Аллу
Компанию Apple обвинили в сексизме из-за большого
Диетологи составили ТОП-10 ошибочно считающихся
Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала об
МТС предлагает услугу позволяющую оставаться на
В ДТП на трассе Ярославль — Рыбинск погибли 5
В Москве прохожие обнаружили полуживого мужчину с
Уфологи: "Спящий" марсоход захватили инопланетяне
Экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина впервые вышла
iPhone XS Max до начала реализаций оказался в
Эксперты составили ТОП-5 бюджетных автомобилей
Subaru BRZ 2019 года получит ограниченную версию
Андрея Григорьева-Апполонова в храме Астаны
Просмотреть все новости