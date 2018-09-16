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Кроссовер Chery Tiggo возглавил ТОП самых распространённых в России китайских машин

Эксперты составили рейтинг наиболее распространённых в России китайских автомобилей. Лидирующую позицию занимает кроссовер Chery Tiggo.

Кроссовер Chery Tiggo возглавил ТОП самых распространённых в России китайских машин


На первой строчке рейтинга оказался автомобиль Chery Tiggo, владельцами которого являются 56,2 тысячи российских автолюбителей. Вторую строчку занимает внедорожник Great Wall Hover H3, в России эта модель насчитывается в количестве 51,8 тысячи машин. Замыкает тройку лидеров кроссовер Lifan X60 с показателями в размере 51 тысяча штук.

На четвёртой строчке расположился седан Lifan, который приобрели 49 тысяч россиян, а пятое место занимает хетчбэк Geely MK с продажами 44,6 тысячи машин. Также в рейтинг самых распространённых китайских автомобилей вошли: Great Wall Hover H5, Geely Emgrand, Chery Amulet, Chery Bonus/Very и Lifan Smily.

В общей сложности на территории России насчитывается 576,5 тысячи автомобилей китайского производства. На долю китайских машин от всего российского парка иномарок приходится 1,3 процента.

 
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Добавил: Алина Сегодня, 17:38
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