Кроссовер Chery Tiggo возглавил ТОП самых распространённых в России китайских машин
Эксперты составили рейтинг наиболее распространённых в России китайских автомобилей. Лидирующую позицию занимает кроссовер Chery Tiggo.
На первой строчке рейтинга оказался автомобиль Chery Tiggo, владельцами которого являются 56,2 тысячи российских автолюбителей. Вторую строчку занимает внедорожник Great Wall Hover H3, в России эта модель насчитывается в количестве 51,8 тысячи машин. Замыкает тройку лидеров кроссовер Lifan X60 с показателями в размере 51 тысяча штук.
На четвёртой строчке расположился седан Lifan, который приобрели 49 тысяч россиян, а пятое место занимает хетчбэк Geely MK с продажами 44,6 тысячи машин. Также в рейтинг самых распространённых китайских автомобилей вошли: Great Wall Hover H5, Geely Emgrand, Chery Amulet, Chery Bonus/Very и Lifan Smily.
В общей сложности на территории России насчитывается 576,5 тысячи автомобилей китайского производства. На долю китайских машин от всего российского парка иномарок приходится 1,3 процента.
На первой строчке рейтинга оказался автомобиль Chery Tiggo, владельцами которого являются 56,2 тысячи российских автолюбителей. Вторую строчку занимает внедорожник Great Wall Hover H3, в России эта модель насчитывается в количестве 51,8 тысячи машин. Замыкает тройку лидеров кроссовер Lifan X60 с показателями в размере 51 тысяча штук.
На четвёртой строчке расположился седан Lifan, который приобрели 49 тысяч россиян, а пятое место занимает хетчбэк Geely MK с продажами 44,6 тысячи машин. Также в рейтинг самых распространённых китайских автомобилей вошли: Great Wall Hover H5, Geely Emgrand, Chery Amulet, Chery Bonus/Very и Lifan Smily.
В общей сложности на территории России насчитывается 576,5 тысячи автомобилей китайского производства. На долю китайских машин от всего российского парка иномарок приходится 1,3 процента.
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Добавил: Алина Сегодня, 17:38