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Алексей Учитель запланировал съемки кинофильма о Викторе Цое на май 2019 года

Режиссер Алексей Учитель сообщил, что в мае следующего года планирует начать съемки кинофильма о Викторе Цое. Кинодеятель поведал, что для него это сложный персонаж, так как этого человека он очень любил и снимал при жизни.

Алексей Учитель запланировал съемки кинофильма о Викторе Цое на май 2019 года


В Санкт-Петербурге на церемонии открытия 28-го Международного фестиваля «Послание к человеку» Алексей Учитель озвучил о своих планах, касающихся фильма о лидере легендарного коллектива «Кино» Викторе Цое.

Алексей Учитель запланировал съемки кинофильма о Викторе Цое на май 2019 года


Кинорежиссер поставил в сюжет фильма рассказ о том, что произошло после трагической смерти певца Виктора Цоя. Также о том, как после гибели перевозили тело исполнителя песен из Латвии в северную столицу Санкт-Петербург.

 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:01
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