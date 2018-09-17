Алексей Учитель запланировал съемки кинофильма о Викторе Цое на май 2019 года
Режиссер Алексей Учитель сообщил, что в мае следующего года планирует начать съемки кинофильма о Викторе Цое. Кинодеятель поведал, что для него это сложный персонаж, так как этого человека он очень любил и снимал при жизни.
В Санкт-Петербурге на церемонии открытия 28-го Международного фестиваля «Послание к человеку» Алексей Учитель озвучил о своих планах, касающихся фильма о лидере легендарного коллектива «Кино» Викторе Цое.
Кинорежиссер поставил в сюжет фильма рассказ о том, что произошло после трагической смерти певца Виктора Цоя. Также о том, как после гибели перевозили тело исполнителя песен из Латвии в северную столицу Санкт-Петербург.
В Санкт-Петербурге на церемонии открытия 28-го Международного фестиваля «Послание к человеку» Алексей Учитель озвучил о своих планах, касающихся фильма о лидере легендарного коллектива «Кино» Викторе Цое.
Кинорежиссер поставил в сюжет фильма рассказ о том, что произошло после трагической смерти певца Виктора Цоя. Также о том, как после гибели перевозили тело исполнителя песен из Латвии в северную столицу Санкт-Петербург.
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:01