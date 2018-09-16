Ушел из жизни актер «Секретных материалов» Питер Донат

Артист родился в канадском городе Кентвилль. Он часто участвовал в долголетних сериалах и телепроектах. Кроме запомнившейся роли отца Фокса Малдера в киноленте «Секретные материалы», зритель его знал по ролям в фильмах «ФБР» и «Она написала убийство». Питер Донат также снимался в полнометражных телекартинах «Крестный отец-2» и «Такер: Человек и его мечта».Актер очень любил играть на театральной сцене, где ему доставались такие роли как король Лир и Сирано де Бержерак. По данным издания, Питер Донат скончался в своем доме, который находится в Калифорнии. Причиной смерти артиста стали осложнения, вызванные диабетом.