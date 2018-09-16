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Ушел из жизни актер «Секретных материалов» Питер Донат

Скончался актер «Секретных материалов». Зарубежное СМИ сообщает, что Питер Донат ушел из жизни на 91 году.

Ушел из жизни актер «Секретных материалов» Питер Донат


Артист родился в канадском городе Кентвилль. Он часто участвовал в долголетних сериалах и телепроектах. Кроме запомнившейся роли отца Фокса Малдера в киноленте «Секретные материалы», зритель его знал по ролям в фильмах «ФБР» и «Она написала убийство». Питер Донат также снимался в полнометражных телекартинах «Крестный отец-2» и «Такер: Человек и его мечта».

Ушел из жизни актер «Секретных материалов» Питер Донат


Актер очень любил играть на театральной сцене, где ему доставались такие роли как король Лир и Сирано де Бержерак. По данным издания, Питер Донат скончался в своем доме, который находится в Калифорнии. Причиной смерти артиста стали осложнения, вызванные диабетом.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:39
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