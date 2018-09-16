В Сети опубликован ТОП-10 избавляющих от жира на животе напитков

На 1-м месте оказался сок из огурцов. Для приготовления данного фреша потребуется 2 свежих огурца и немного воды. Можно добавить в него немного имбиря или лимонного сока. Выпивая в течение месяца стакан напитка перед сном, от жировых складок не останется следа. Потере в весе способствует большое количество витаминов, антиоксидантов и минералов. 2-е место занимает огуречно-цитрусовый сок. Для напитка понадобится 2 огурца, 1 апельсин и 1 лимон, а также можно добавить меда и воды. Первый результат будет видно уже через 1,5 недели. 3-тью строчку занял фреш из свежей кинзы, лимона и огурца. Из ингредиентов надо выжать сок, добавить 1 ст.л. сока алоэ, немного имбиря и влить 1/2 ст. воды. Перед употреблением напиток нужно несколько минут настоять. На 4-м месте - имбирный чай. Имбирь улучшает обмен веществ, помогает организму хорошо усваивать полезные вещества, устраняет дискомфорт в желудке, а также способствует похудению. На 5-й строчке оказался сок из ананаса и лимона.На 6-й позиции - сок из лимона, клубники и мяты. Все составляющие надо почистить, измельчить, а после залить кипятком. Напитку дать настояться, добавить мед и воду. 7-е место - чай из одуванчиков. Данный напиток улучшает пищеварение и выводит из организма лишнюю жидкость. 8-е место занимает зеленый чай, который способствуют потере веса. На 9-й позиции - фреш с яблочным уксусом. Для этого необходимо смешать 1 ст. воды с 1-2 ст.л. уксуса, добавить мед и кусочки фруктов. На 10-м месте оказался сок из грейпфрута с корицей.