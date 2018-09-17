Ученые: Молочный чертополох поможет сохранить легкие курильщиков

Ученые проводили исследования на крысах. Сначала им постепенно ввели токсины, сопоставимые по количеству с дозой, которую курильщик получил бы, выкуривая по полторы пачки сигарет в день в течении 4-х недель. Грызуны получили утолщение стенок дыхательных путей, а также перибронхиальное воспаление. Как показал эксперимент, предварительная обработка дыхательных путей определенным веществом, в составе молочного чертополоха и силимарина, за час до воздействия токсинов, значительно снижает воспалительные и другие негативные эффекты.Экспериментируя с дозировками веществ и их комбинациями, ученым удалось прийти к такому методу обработки, при котором на стенках легких не образуются даже рубцовые ткани. Исследования продолжаются, однако предварительные данные говорят о том, что в скором времени может появиться лекарство, способное продлить жизнь множеству курящих людей.