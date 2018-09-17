Ученые: Молочный чертополох поможет сохранить легкие курильщиков
Ученые поделились результатом эксперимента по снижению вреда, наносимого курильщикам сигаретами. Как выяснилось, молочный чертополох значительно понижает вред, наносимый здоровью табачными изделиями.
Ученые проводили исследования на крысах. Сначала им постепенно ввели токсины, сопоставимые по количеству с дозой, которую курильщик получил бы, выкуривая по полторы пачки сигарет в день в течении 4-х недель. Грызуны получили утолщение стенок дыхательных путей, а также перибронхиальное воспаление. Как показал эксперимент, предварительная обработка дыхательных путей определенным веществом, в составе молочного чертополоха и силимарина, за час до воздействия токсинов, значительно снижает воспалительные и другие негативные эффекты.
Экспериментируя с дозировками веществ и их комбинациями, ученым удалось прийти к такому методу обработки, при котором на стенках легких не образуются даже рубцовые ткани. Исследования продолжаются, однако предварительные данные говорят о том, что в скором времени может появиться лекарство, способное продлить жизнь множеству курящих людей.
Ученые проводили исследования на крысах. Сначала им постепенно ввели токсины, сопоставимые по количеству с дозой, которую курильщик получил бы, выкуривая по полторы пачки сигарет в день в течении 4-х недель. Грызуны получили утолщение стенок дыхательных путей, а также перибронхиальное воспаление. Как показал эксперимент, предварительная обработка дыхательных путей определенным веществом, в составе молочного чертополоха и силимарина, за час до воздействия токсинов, значительно снижает воспалительные и другие негативные эффекты.
Экспериментируя с дозировками веществ и их комбинациями, ученым удалось прийти к такому методу обработки, при котором на стенках легких не образуются даже рубцовые ткани. Исследования продолжаются, однако предварительные данные говорят о том, что в скором времени может появиться лекарство, способное продлить жизнь множеству курящих людей.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 06:21