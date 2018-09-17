Под брендом Maybach появится роскошный большой внедорожник

В свою очередь предвестником внедорожника выступает концепт Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. Инсайдеры сообщают, что серийная версия от прототипа отличается внешностью. Новинка основана на платформе от Mercedes-Benz GLS. Авто отличается большой фирменной решеткой радиатора. Салон модели включает центральную консоль с современным модным экраном. Также будет отделка белой кожей и золотом. В авто установлены четыре раздельных сидения, три сенсорных экрана. Согласно предварительным данным, моторная гамма будет включать восьмицилиндровый двигатель V8 и возможно 12-цилиндровый мотор.В свою очередь основным конкурентом роскошной версии Maybach должна выступить версия Rolls-Royce Cullinan. Транспортное средство стоит предварительно от 150 000 евро.