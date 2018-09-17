Фото новых чехлов Huawei Mate 20 попали в Сеть

В первую очередь стоит отметить, что смартфоны обладают тройной камерой и вспышкой, таким образом образуя квадрат на задней части устройства. Ниже располагается сканер отпечатка пальцев, вопреки слухам о том, что он будет находиться в нижней части экрана. Расстояние между камерами и сканером не значительно, в связи с чем может возникнуть ситуация, когда владелец будет касаться камеры при желании разблокировать устройство, что скажется на качестве фото. Большая часть разъемов расположена на левой части смартфонов. На данный момент трудно предугадать, будет ли это решение инженеров компании оправданным, или же наоборот негативно повлияет как на дизайн устройства, так и на удобство использования.Делать какие-либо выводы касательно Mate 20 до даты релиза не стоит, об удобстве эксплуатации и других характеристиках смартфонов можно будет заявлять лишь после выхода смартфонов в продажу.