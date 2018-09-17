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Учёные создали новый препарат для лечения мужского бесплодия

Российские учёные создали новый препарат для эффективного лечения мужского бесплодия. Сотрудники МГУ предлагают внедрять инъекции биоактивных молекул, которые стимулируют выживание, рост и дифференцировку клеток, участвующих в сперматогенезе.

Учёные создали новый препарат для лечения мужского бесплодия


Самой распространённой причиной мужского бесплодия считается нарушение сперматогенеза. Данная проблема стоит на третьем месте, после онкологии и болезней сердца. Сотрудники МГУ создали инновационный препарат, в котором содержится коллаген и биоактивные элементы выделения стволовых клеток. Этот состав нужно вводить под белочную оболочку яичка, в дальнейшем вещества оказывают влияние на различные клетки сперматогенной структуры.

По словам научных сотрудников, им предстоит провести ряд опытов, в результате которых предстоит доказать эффективность и безопасность нового препарата. В случае успеха новый метод может оказаться эффективным лечением мужского бесплодия. Подобное лечение без сомнения будет востребованным среди пациентов, так как в настоящее время многие мужчины не могут «делать детей», а способы лечения, имеющиеся на сегодняшний день, не приносят положительных результатов.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 04:31
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