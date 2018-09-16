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Компанию Apple обвинили в сексизме из-за большого размера новых смартфонов

Компанию Apple обвинили в сексизме. По словам выдвинувших обвинения девушек, новые модели смартфонов слишком большие для женских рук, таким образом разработчики не учитывают эту часть клиентской аудитории.

Компанию Apple обвинили в сексизме из-за большого размера новых смартфонов


Активистка Софи Уолкер заявила, что в компании Apple совершенно не думают о девушках и о том, как они будут использовать новые модели телефонов, учитывая столь большие размеры устройств. По мнению феминисток, это связано с тем, что в компании небольшое количество женщин. Впрочем, стоит напомнить, что практически нет инструкций касательно того, как именно пользователям следует держать смартфон. На тех инструкциях, где все же демонстрируется правильный тип удержания устройства, принято изображать использование обоих рук при работе с мобильным устройством.

На текущий момент остается неизвестным, получил ли данный акт протеста какой-либо отклик или же остался незамеченным, но так или иначе едва ли можно утверждать, что увеличение размера смартфона имеет что-то общее с размером женских рук.

 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:34
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