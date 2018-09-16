В ДТП на трассе Ярославль — Рыбинск погибли 5 человек
16 сентября в 9 часов утра на автотрассе Ярославль — Рыбинск произошло дорожно-транспортное происшествие. Вследствие аварии погибли пять человек.
По данным полиции, погибли женщина и мужчина, которые находились в автомобиле «Ниссан», а также две женщины и мужчина, ехавшие в машине марки «Форд». Кроме этого, 18-летний парень из «Ниссана» госпитализирован докторами скорой помощи с многочисленными травмами.
На месте аварии работали сотрудники скорой помощи, ГИБДД и МЧС. Обстоятельства и причины ДТП сейчас устанавливаются полицией.
По данным полиции, погибли женщина и мужчина, которые находились в автомобиле «Ниссан», а также две женщины и мужчина, ехавшие в машине марки «Форд». Кроме этого, 18-летний парень из «Ниссана» госпитализирован докторами скорой помощи с многочисленными травмами.
На месте аварии работали сотрудники скорой помощи, ГИБДД и МЧС. Обстоятельства и причины ДТП сейчас устанавливаются полицией.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:30