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В ДТП на трассе Ярославль — Рыбинск погибли 5 человек

16 сентября в 9 часов утра на автотрассе Ярославль — Рыбинск произошло дорожно-транспортное происшествие. Вследствие аварии погибли пять человек.

В ДТП на трассе Ярославль — Рыбинск погибли 5 человек


По данным полиции, погибли женщина и мужчина, которые находились в автомобиле «Ниссан», а также две женщины и мужчина, ехавшие в машине марки «Форд». Кроме этого, 18-летний парень из «Ниссана» госпитализирован докторами скорой помощи с многочисленными травмами.

На месте аварии работали сотрудники скорой помощи, ГИБДД и МЧС. Обстоятельства и причины ДТП сейчас устанавливаются полицией.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:30
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