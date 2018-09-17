АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Subaru BRZ 2019 года получит ограниченную версию Series.Gray
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

«Носите ошейник»: Лолита Милявская рассказала, как она справляться с остеохондрозом

Лолита Милявская в своем аккаунте Instagram разместила видеоролик из салона самолета. Артистка рассказала, как справляться с нарушениями сна и с остеохондрозом.

«Носите ошейник»: Лолита Милявская рассказала, как она справляться с остеохондрозом


Певица заявила, что ошейник, который находиться на ее шее, хорошо помогает тем, кто страдает от остеохондроза. Знаменитость призвала фолловеров бесплатно делиться нужными советами. По словам исполнительницы песен, это не является рекламой. Она просто рассказывает поклонникам то, что ей посоветовал врач. Подписчики похвалили Лолиту Милявскую за искренность, процитировав ее композицию: «Привяжи меня покрепче». Они написали, что ориентироваться надо по советам, а не по ценам на бренды и по красивым картинкам в изданиях.

«Носите ошейник»: Лолита Милявская рассказала, как она справляться с остеохондрозом


Некоторые фанаты предупредили звезду, что более получаса в сутки носить такой «ошейник» не рекомендуется, иначе атрофируются мышцы. При этом для хорошего сна поклонники посоветовали артистке пить пустырник и воспользоваться услугами массажиста и остеопата.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:01
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появились изображения нового ноутбука
Эксперты протестировали новый кроссовер Citroen
«Носите ошейник»: Лолита Милявская рассказала,
BMW iNEXT совершил тур по четырем городам
Учёные выяснили, какие области мозга участвуют в
В Сети рассекретили характеристики смартфона
Солистка группы «Artik&Asti» Анна Дзюба
В Испании на продажу выставили уникальное авто
Ученые рассказали, чем мед лучше антибиотиков
Сексуальная Анна Седокова призналась, что скучает
Флагманская версия Xiaomi Pocophone F1 получит
«Просто богиня»: 45-летняя Хайди Клум изумила
NASA показало 3D изображение тайфуна «Мангхут» из
В Шотландии на складе найдены необычные
Ольга Бузова превратилась в опухшую Бабу-Ягу и
Ученые: Определен характер влияния социальных
Meizu 16X будет доступен в премиальном корпусе
Дочь Анастасии Волочковой показала видео с танцем
На кинофестивале в Торонто эксперты назвали 5
Назван ТОП-5 самых доступных кроссоверов в России
В Сахалинской области нашли мёртвым рыбака через
В России Jeep презентовал три новых версии авто
«Шахматная королева»: Вера Брежнева органично
В Бердске из реки достали тело утонувшего рыбака
Вдова Михаила Танича поделилась подробностями из
Архангельский специалист сконструировал
Викторию Лопыреву заподозрили в романе с
NASA показало запечатленную Juno коричневую
Ученые: Циркадные ритмы помогают просыпаться до
В Сети опубликован ТОП-10 избавляющих от жира на
Просмотреть все новости