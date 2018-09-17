«Носите ошейник»: Лолита Милявская рассказала, как она справляться с остеохондрозом

Певица заявила, что ошейник, который находиться на ее шее, хорошо помогает тем, кто страдает от остеохондроза. Знаменитость призвала фолловеров бесплатно делиться нужными советами. По словам исполнительницы песен, это не является рекламой. Она просто рассказывает поклонникам то, что ей посоветовал врач. Подписчики похвалили Лолиту Милявскую за искренность, процитировав ее композицию: «Привяжи меня покрепче». Они написали, что ориентироваться надо по советам, а не по ценам на бренды и по красивым картинкам в изданиях.Некоторые фанаты предупредили звезду, что более получаса в сутки носить такой «ошейник» не рекомендуется, иначе атрофируются мышцы. При этом для хорошего сна поклонники посоветовали артистке пить пустырник и воспользоваться услугами массажиста и остеопата.