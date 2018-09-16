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В Москве прохожие обнаружили полуживого мужчину с пулевым ранением

Как сообщают источники, за прошедшие сутки был найден житель Москвы с пулевым ранением. Мужчина был обнаружен в квартире жилого дома.

В Москве прохожие обнаружили полуживого мужчину с пулевым ранением


Источники утверждают, мужчина был найден с пулевым ранением в голове. Пуля попала в височную область. Не смотря на столь опасную травму, застреленный человек выжил и сейчас находится в больнице. На данный момент нет информации, о том, как и кем пострадавший был обнаружен. Москвичу на сегодняшний день 31 год.

По утверждениям некоторых СМИ, москвич постоянно находится под наблюдением врачей, что возможно связано с нестабильным состоянием. Представители органов правопорядка выехали к месту, где был найден человек вскоре после получения звонка от одного из очевидцев.

 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:14
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