В Москве прохожие обнаружили полуживого мужчину с пулевым ранением
Как сообщают источники, за прошедшие сутки был найден житель Москвы с пулевым ранением. Мужчина был обнаружен в квартире жилого дома.
Источники утверждают, мужчина был найден с пулевым ранением в голове. Пуля попала в височную область. Не смотря на столь опасную травму, застреленный человек выжил и сейчас находится в больнице. На данный момент нет информации, о том, как и кем пострадавший был обнаружен. Москвичу на сегодняшний день 31 год.
По утверждениям некоторых СМИ, москвич постоянно находится под наблюдением врачей, что возможно связано с нестабильным состоянием. Представители органов правопорядка выехали к месту, где был найден человек вскоре после получения звонка от одного из очевидцев.
Источники утверждают, мужчина был найден с пулевым ранением в голове. Пуля попала в височную область. Не смотря на столь опасную травму, застреленный человек выжил и сейчас находится в больнице. На данный момент нет информации, о том, как и кем пострадавший был обнаружен. Москвичу на сегодняшний день 31 год.
По утверждениям некоторых СМИ, москвич постоянно находится под наблюдением врачей, что возможно связано с нестабильным состоянием. Представители органов правопорядка выехали к месту, где был найден человек вскоре после получения звонка от одного из очевидцев.
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:14