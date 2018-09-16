В Москве прохожие обнаружили полуживого мужчину с пулевым ранением

Источники утверждают, мужчина был найден с пулевым ранением в голове. Пуля попала в височную область. Не смотря на столь опасную травму, застреленный человек выжил и сейчас находится в больнице. На данный момент нет информации, о том, как и кем пострадавший был обнаружен. Москвичу на сегодняшний день 31 год.По утверждениям некоторых СМИ, москвич постоянно находится под наблюдением врачей, что возможно связано с нестабильным состоянием. Представители органов правопорядка выехали к месту, где был найден человек вскоре после получения звонка от одного из очевидцев.