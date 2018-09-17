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Учёные выяснили, какие области мозга участвуют в составлении рассказов

Канадские нейрофизиологи Университета Макмастера провели эксперимент при участии студентов. При этом они выяснили, какие области мозга принимают участие в составлении антропоцентричных рассказов.

Учёные выяснили, какие области мозга участвуют в составлении рассказов


Исследователи хотели понять, почему люди увлекаются сюжетообразующими историями. Они для этого провели нехитрый эксперимент, где задействовали 21 студента, из которых 17 являются девушками. Они все увлекались изобразительным искусством. Участников во время опыта сканировали с помощью МРТ, а также декларировали краткие заголовки, где содержалась завязка истории. Потом студенты из предложенных фраз составляли полноценные рассказы, выражавшиеся в трех форматах: рисунком на планшете, в виде жестов, в форме монолога. Учёные в качестве контроля использовали второе задание, которое аналогично первому.

Участникам в данном случае предлагался случайный предмет, который подопытные описывали аналогичным способами, как и в первый раз, однако в описании не должно быть людей. При этом первое задание авторами было названо «повествованием». Второе назвали «описанием». В данном случае они хотели вычленить мозговую реакцию, проявляющуюся в ответ на различные сюжетные истории, именно в центре которых находится человек.

Ученые за счёт «вычитания» реакций выяснили, что в рассказе и составлении историй, независимо от способа повествования, важную роль играют три области. Речь идёт о височно-теменном узле(TPJ), верхней височной борозде (STS), задней поясной коре (PCC). Первая занимается сбором информации из таламуса, соматосенсорной, лимбической, зрительной, слуховой систем, а также обработкой данных. Вторая распознает лица, анализирует речь, принимает участие в социальном восприятии. А вот функции третьей связаны с памятью и обучением. Данный кластер исследователи назвали «повествовательным центром». Авторы в будущем собираются понять имеющуюся разницу в мозговых реакциях на рассказ, предоставляемый от первого лица, а также на пассивное созерцание истории.

Американские учёные раньше выяснили, что помогать людям полезно для мозга помогающих людей. В свою очередь помощь другому человеку в итоге задействует нейроны полосатого тела, а также септальных ядер, чья активность наблюдается у животных во время заботы о детенышах.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:01
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