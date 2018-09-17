АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Subaru BRZ 2019 года получит ограниченную версию Series.Gray
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

Эксперты протестировали новый кроссовер Citroen C4 Cactus

Новый Citroen C4 Cactus в течение некоторого времени тестируется экспертами компании, а также специалистами из приглашенных организаций. Автомобиль стал более строгим в плане внешнего вида, техническая же часть новинки приятно удивит любителей автоматики.

Эксперты протестировали новый кроссовер Citroen C4 Cactus


Роботизированная коробка передач, как заявляют люди, проводившие тест, является весьма удобной, однако есть определенные недостатки в виде очень явно выраженных “клевков” во время смены передачи. Также до рестайлинга передние сидения авто были практически соединены, как в старых автомобилях, теперь же такую особенность убрали, зато задние сидения теперь разделены, что повышает удобство эксплуатации багажного отсека. Расход топлива, по заявлению тестировавших автомобиль водителей, составляет около 5,5 литров по городу. Для мегаполиса расход меньше 6 литров на 100 км является отличным результатом.

Внешне автомобиль лишился всего лишнего, вид стал классическим, строгим. Интерьер автомобиля, по мнению экспертов, стал комфортнее. Разработчики отказались от новых идей в пользу проверенных временем приемов.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 03:31
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появились изображения нового ноутбука
Эксперты протестировали новый кроссовер Citroen
«Носите ошейник»: Лолита Милявская рассказала,
BMW iNEXT совершил тур по четырем городам
Учёные выяснили, какие области мозга участвуют в
В Сети рассекретили характеристики смартфона
Солистка группы «Artik&Asti» Анна Дзюба
В Испании на продажу выставили уникальное авто
Ученые рассказали, чем мед лучше антибиотиков
Сексуальная Анна Седокова призналась, что скучает
Флагманская версия Xiaomi Pocophone F1 получит
«Просто богиня»: 45-летняя Хайди Клум изумила
NASA показало 3D изображение тайфуна «Мангхут» из
В Шотландии на складе найдены необычные
Ольга Бузова превратилась в опухшую Бабу-Ягу и
Ученые: Определен характер влияния социальных
Meizu 16X будет доступен в премиальном корпусе
Дочь Анастасии Волочковой показала видео с танцем
На кинофестивале в Торонто эксперты назвали 5
Назван ТОП-5 самых доступных кроссоверов в России
В Сахалинской области нашли мёртвым рыбака через
В России Jeep презентовал три новых версии авто
«Шахматная королева»: Вера Брежнева органично
В Бердске из реки достали тело утонувшего рыбака
Вдова Михаила Танича поделилась подробностями из
Архангельский специалист сконструировал
Викторию Лопыреву заподозрили в романе с
NASA показало запечатленную Juno коричневую
Ученые: Циркадные ритмы помогают просыпаться до
В Сети опубликован ТОП-10 избавляющих от жира на
Просмотреть все новости