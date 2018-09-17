Эксперты протестировали новый кроссовер Citroen C4 Cactus

Роботизированная коробка передач, как заявляют люди, проводившие тест, является весьма удобной, однако есть определенные недостатки в виде очень явно выраженных “клевков” во время смены передачи. Также до рестайлинга передние сидения авто были практически соединены, как в старых автомобилях, теперь же такую особенность убрали, зато задние сидения теперь разделены, что повышает удобство эксплуатации багажного отсека. Расход топлива, по заявлению тестировавших автомобиль водителей, составляет около 5,5 литров по городу. Для мегаполиса расход меньше 6 литров на 100 км является отличным результатом.Внешне автомобиль лишился всего лишнего, вид стал классическим, строгим. Интерьер автомобиля, по мнению экспертов, стал комфортнее. Разработчики отказались от новых идей в пользу проверенных временем приемов.