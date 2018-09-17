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В Сети появились изображения нового ноутбука Surface Laptop

В Сеть выложили изображения ноутбука Surface Laptop нового поколения. Внешность новинки практически не отличается от моделей актуальной генерации.

В Сети появились изображения нового ноутбука Surface Laptop


Анонс новых аппаратных решений компании Microsoft линейки Surface состоится 2 октября текущего года. Какой-то конкретики по этому поводу пока нет, судя по появившимся в интернете изображениям, разработчики готовят к презентации новый ноутбук Surface Laptop.

Внешность новинки от текущей модели едва ли отличается, даже цветовая гамма аппарата вполне согласована. В связи с этим эксперты полагают, что изменения в основном коснутся платформы ноутбука. В первую очередь разработчики должны были заменить в актуальной модели Surface CPU Intel Core "сердце" ноутбука на более современные процессоры.

 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 04:01
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