BMW iNEXT совершил тур по четырем городам

Уже известно, что i3 не получит второго поколения, а это значит, что BMW планирует 12 совершенно новых моделей BEV. Первую версию производитель планирует показать в 2019 году, это будет полностью электрический 3-дверный MINI Cooper. Следующая версия получившая название iX3 и выйдет в 2020 году. Потом будет BMW i4 и пассажирский 4-дверный седан. Теперь стало известно, что BMW закончил летать по миру в самолете Lufthansa и показать iNEXT.Увидеть концепцию BMW iNEXT журналистам удалось на мероприятии в Нью-Йорке, после грузовой самолет вылетел в Сан-Франциско и Калифорнию, а затем в Пекин. Тур в четыре города начался и закончился в Мюнхене.