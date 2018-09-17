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BMW iNEXT совершил тур по четырем городам

На автосалоне во Франкфурте в 2017 году BMW объявил, что к 2025 году у них появится 25 электрифицированных авто, 12 из которых будут полностью электрическими. Сейчас концепт BMW iNEXT совершил тур по четырем городам.

BMW iNEXT совершил тур по четырем городам


Уже известно, что i3 не получит второго поколения, а это значит, что BMW планирует 12 совершенно новых моделей BEV. Первую версию производитель планирует показать в 2019 году, это будет полностью электрический 3-дверный MINI Cooper. Следующая версия получившая название iX3 и выйдет в 2020 году. Потом будет BMW i4 и пассажирский 4-дверный седан. Теперь стало известно, что BMW закончил летать по миру в самолете Lufthansa и показать iNEXT.

BMW iNEXT совершил тур по четырем городам


Увидеть концепцию BMW iNEXT журналистам удалось на мероприятии в Нью-Йорке, после грузовой самолет вылетел в Сан-Франциско и Калифорнию, а затем в Пекин. Тур в четыре города начался и закончился в Мюнхене.

 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 02:31
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