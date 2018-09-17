Солистка группы «Artik&Asti» Анна Дзюба располнела ради пластической операции

Исполнительница песен не скрывает от фанатов, что хочет изменить свою внешность. По словам знаменитости, она последние время не ходит на подмосковный пляж, потому что стесняется своего тела. Артистка поведала, что из-за работы у неё не хватает времени на спорт. К тому же, по мнению звезды, силовые нагрузки всё равно не исправят природные данные, а квалифицированный пластический хирург сможет это сделать.Одни интернет-пользователи поддерживают стремление знаменитостей исправить свои изъяны. Другие же недовольны, так как звезды подают публике плохой пример.