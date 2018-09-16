Пользователи Сети: Марина Юдашкина затмила Аллу Пугачеву
Пользователи Сети решили сравнить Марину Юдашкину и Аллу Пугачеву. По мнению многих супруге российского модельера Валентина Юдашкина удалось затмить Примадонну.
По мнению пользователей Сети Марина Юдашкина в свои 59 лет выглядит весьма элегантно. Супруга модельера обладает превосходным вкусом в выборе одежды. Она постоянно подбирает те наряды, которые подчеркивают ее фигуру и красоту. Марина Юдашкина считается, одной из самых красивых женщин отечественного шоу-бизнеса и полностью соответствует этому званию.
У супруги Валентина Юдашкина имеется множество поклонников, которые постоянно осыпают ее комплиментами. И сейчас они высказали свое мнение о том, что Марина Юдашкина своей изящностью затмила Аллу Пугачеву даже в ультрамодном платье. Хотя, по мнению многих, Примадонна в свои 69 лет тоже выглядит замечательно.
По мнению пользователей Сети Марина Юдашкина в свои 59 лет выглядит весьма элегантно. Супруга модельера обладает превосходным вкусом в выборе одежды. Она постоянно подбирает те наряды, которые подчеркивают ее фигуру и красоту. Марина Юдашкина считается, одной из самых красивых женщин отечественного шоу-бизнеса и полностью соответствует этому званию.
У супруги Валентина Юдашкина имеется множество поклонников, которые постоянно осыпают ее комплиментами. И сейчас они высказали свое мнение о том, что Марина Юдашкина своей изящностью затмила Аллу Пугачеву даже в ультрамодном платье. Хотя, по мнению многих, Примадонна в свои 69 лет тоже выглядит замечательно.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:50