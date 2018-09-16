У побережья Крыма пограничники зафиксировали американский беспилотник

Согласно полученной информации, точкой отправления американского беспилотника является авиабаза НАТО Сигонелла, которая находится на территории Италии. Изначально аппарат мониторил линии, граничащие на территории Донбасса и России. Затем он направился в Николаевскую область Украины, следующей площадью исследования стало побережье Крыма, где дрон летал на протяжении восьми часов периодически, сокращая дистанцию.Помимо беспилотника, радары российских пограничников зафиксировали над Черноморским побережьем Boeing P-8A Poseidon, который представляет собой противолодочный самолёт ВМС США.