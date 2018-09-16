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У побережья Крыма пограничники зафиксировали американский беспилотник

Американский беспилотник был замечен у побережья Крыма. Аппарат ВВС RQ-4 Global Hawk совершал многочасовой полёт над пограничной территорией России.

У побережья Крыма пограничники зафиксировали американский беспилотник


Согласно полученной информации, точкой отправления американского беспилотника является авиабаза НАТО Сигонелла, которая находится на территории Италии. Изначально аппарат мониторил линии, граничащие на территории Донбасса и России. Затем он направился в Николаевскую область Украины, следующей площадью исследования стало побережье Крыма, где дрон летал на протяжении восьми часов периодически, сокращая дистанцию.

Помимо беспилотника, радары российских пограничников зафиксировали над Черноморским побережьем Boeing P-8A Poseidon, который представляет собой противолодочный самолёт ВМС США.

 
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Добавил: Алина Сегодня, 13:29
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