У побережья Крыма пограничники зафиксировали американский беспилотник
Американский беспилотник был замечен у побережья Крыма. Аппарат ВВС RQ-4 Global Hawk совершал многочасовой полёт над пограничной территорией России.
Согласно полученной информации, точкой отправления американского беспилотника является авиабаза НАТО Сигонелла, которая находится на территории Италии. Изначально аппарат мониторил линии, граничащие на территории Донбасса и России. Затем он направился в Николаевскую область Украины, следующей площадью исследования стало побережье Крыма, где дрон летал на протяжении восьми часов периодически, сокращая дистанцию.
Помимо беспилотника, радары российских пограничников зафиксировали над Черноморским побережьем Boeing P-8A Poseidon, который представляет собой противолодочный самолёт ВМС США.
Согласно полученной информации, точкой отправления американского беспилотника является авиабаза НАТО Сигонелла, которая находится на территории Италии. Изначально аппарат мониторил линии, граничащие на территории Донбасса и России. Затем он направился в Николаевскую область Украины, следующей площадью исследования стало побережье Крыма, где дрон летал на протяжении восьми часов периодически, сокращая дистанцию.
Помимо беспилотника, радары российских пограничников зафиксировали над Черноморским побережьем Boeing P-8A Poseidon, который представляет собой противолодочный самолёт ВМС США.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:29