Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала об отношениях с Прохором Шаляпиным

Как рассказала Виталина Цымбалюк-Романовская, ей очень тяжело дался развод с Арменом Джигарханяном. А ее знакомый Прохор Шаляпин просто помогает ей пережить этот не простой период, знаменитости просто проводят время вместе. Сейчас они подумывают над совместным проектом. Возможно, в ближайшее время общественность ждет неожиданный дуэт пианистки и исполнителя. Виталина Цымбалюк-Романовская призналась журналистам, что с Прохором Шаляпиным она снова вернулась в детство.Сейчас многие подозревают пару в романтических отношениях и не верят в то, что они просто общаются по-дружески.