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Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала об отношениях с Прохором Шаляпиным

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская продолжают будоражить общественность совместными появлениями, подогревая интерес к их паре. В недавнем интервью экс-супруга Армена Джигарханяна призналась, что между ней и певцом существует только дружба.

Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала об отношениях с Прохором Шаляпиным


Как рассказала Виталина Цымбалюк-Романовская, ей очень тяжело дался развод с Арменом Джигарханяном. А ее знакомый Прохор Шаляпин просто помогает ей пережить этот не простой период, знаменитости просто проводят время вместе. Сейчас они подумывают над совместным проектом. Возможно, в ближайшее время общественность ждет неожиданный дуэт пианистки и исполнителя. Виталина Цымбалюк-Романовская призналась журналистам, что с Прохором Шаляпиным она снова вернулась в детство.

Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала об отношениях с Прохором Шаляпиным


Сейчас многие подозревают пару в романтических отношениях и не верят в то, что они просто общаются по-дружески.

 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:02
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