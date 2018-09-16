В Калининградской области собака насмерть загрызла пятилетнюю девочку

[b]Собака в Калининградской области набросилась на пятилетнюю девочку своих хозяев. Животное загрызло до смерти ребёнка. Родители данную собакуСледователями по данному инциденту возбуждено уголовное дело в рамках статьи подразумевающей причинение смерти по неосторожности. Источники данной информации ссылаются на Наталью Гацко, являющуюся старшим помощником руководителя следственного управления Калининградской области. Девочка от зубов собаки погибла 15 сентября. Стоит отметить, что на место происшествия прибыли следователи. Ими было выяснено, что на теле ребенка имелись раны от укусов собаки. Животное, покусавшее пятилетнюю девочку, в семье появилось примерно за 2 недели до этого трагичного случая.На сегодняшний день по этому случаю было возбуждено уголовное дело. Чтобы установить точную причину смерти девочки была назначена судебная экспертиза. Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего.