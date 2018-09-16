АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
NASA собирается построить на Луне ядерный реактор
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

В подмосковном Красногорске накануне обнаружен труп 12-летней школьницы

В подмосковном городе Красногорске накануне был обнаружен труп 12-летней школьницы. При каких обстоятельствах погибла девочка, пока не сообщается.

В подмосковном Красногорске накануне обнаружен труп 12-летней школьницы


Тело 12-летнего ребёнка было обнаружено 14 сентября неподалёку от жилого многоэтажного дома в районе Путилково. Позднее выяснилось, что семья покойной арендовала в этой многоэтажке квартиру. В результате предварительной проверки, на 22-м этаже здания представители правоохранительных органов обнаружили школьный портфель и сменную обувь девочки.

В связи со смертью ребенка ведётся расследование, однако официальных комментариев по этому поводу сделано не было.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 13:42
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрея Григорьева-Апполонова в храме Астаны
В подмосковном Красногорске накануне обнаружен
Учёные: Марс и Венера могли быть двойной планетой
У побережья Крыма пограничники зафиксировали
Ирина Дубцова перепутала трофейную белугу с
UMIDIGI собирается выпустить три бюджетных новых
На Кубани произошел взрыв газа в частном доме
В Нью-Йорке мужчине дали 20 лет заключения за
В Калининградской области собака насмерть
Российский ученый рассказал о первых полетах на
Представлен новый внедорожник из Чехии Bureko 6х6
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных поделился своим
Смартфон Xiaomi Redmi 6 значительно упал в цене в
В Санкт-Петербурге по дороге гулял абсолютно
Ученые обвинили людей в появлении разрушительного
Опрос: Бензин АИ-95 оказался самым популярным
В Пакистане 20 человек получили ранения при сходе
NASA собирается построить на Луне ядерный реактор
Уфологи: Сотрудники NASA тайно запустили спутник
Ученые: Разработана технология автоматического
Лариса Долина рассказала о переменах в своей жизни
Porsche64 года назад выпустила первый свой
Во Франции заметили огромный НЛО в виде шара
В Москве молодая женщина выпала из окна 8-го
Научный мир потрясён: В Канаде найдена мумия
Bethesda планирует поддерживать Fallout 76 вечно
В Кемерово после ДТП с ГАЗелью загорелась
Директор Samsung рассказал о переменах в дизайне
В Рязани шесть человек пострадали в ДТП с
Обнаженная Сати Казанова показала фотографию из
Просмотреть все новости