В подмосковном Красногорске накануне обнаружен труп 12-летней школьницы
В подмосковном городе Красногорске накануне был обнаружен труп 12-летней школьницы. При каких обстоятельствах погибла девочка, пока не сообщается.
Тело 12-летнего ребёнка было обнаружено 14 сентября неподалёку от жилого многоэтажного дома в районе Путилково. Позднее выяснилось, что семья покойной арендовала в этой многоэтажке квартиру. В результате предварительной проверки, на 22-м этаже здания представители правоохранительных органов обнаружили школьный портфель и сменную обувь девочки.
В связи со смертью ребенка ведётся расследование, однако официальных комментариев по этому поводу сделано не было.
Тело 12-летнего ребёнка было обнаружено 14 сентября неподалёку от жилого многоэтажного дома в районе Путилково. Позднее выяснилось, что семья покойной арендовала в этой многоэтажке квартиру. В результате предварительной проверки, на 22-м этаже здания представители правоохранительных органов обнаружили школьный портфель и сменную обувь девочки.
В связи со смертью ребенка ведётся расследование, однако официальных комментариев по этому поводу сделано не было.
Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 13:42