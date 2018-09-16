На Кубани произошел взрыв газа в частном доме
16 сентября на Кубани в городе Апшеронск около 8 часов утра произошло ЧП. В одном из частных домов взрыв бытового газа частично разрушил домовладение.
Региональное управления МЧС сообщает, что в результате взрыва произошло частичное разрушение дома, а именно повреждены кровля и стены. Погибших нет, один человек получил незначительные травмы. В данное время выясняются обстоятельства ЧП.
К ликвидации последствий после взрыва газа было привлечено 8 единиц техники и 26 человек.
Региональное управления МЧС сообщает, что в результате взрыва произошло частичное разрушение дома, а именно повреждены кровля и стены. Погибших нет, один человек получил незначительные травмы. В данное время выясняются обстоятельства ЧП.
К ликвидации последствий после взрыва газа было привлечено 8 единиц техники и 26 человек.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:00