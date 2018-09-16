На Кубани произошел взрыв газа в частном доме

Региональное управления МЧС сообщает, что в результате взрыва произошло частичное разрушение дома, а именно повреждены кровля и стены. Погибших нет, один человек получил незначительные травмы. В данное время выясняются обстоятельства ЧП.К ликвидации последствий после взрыва газа было привлечено 8 единиц техники и 26 человек.