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На Кубани произошел взрыв газа в частном доме

16 сентября на Кубани в городе Апшеронск около 8 часов утра произошло ЧП. В одном из частных домов взрыв бытового газа частично разрушил домовладение.

На Кубани произошел взрыв газа в частном доме


Региональное управления МЧС сообщает, что в результате взрыва произошло частичное разрушение дома, а именно повреждены кровля и стены. Погибших нет, один человек получил незначительные травмы. В данное время выясняются обстоятельства ЧП.

К ликвидации последствий после взрыва газа было привлечено 8 единиц техники и 26 человек.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:00
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