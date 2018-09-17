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Анастасия Волочкова показала фанатам роскошную фигуру

Анастасия Волочкова решила в очередной раз продемонстрировать своим фанатам роскошную фигуру. Новую фотографию балерина опубликовала на странице в Instagram.

Анастасия Волочкова показала фанатам роскошную фигуру


Анастасия Волочкова является довольно активным пользователем социальных сетей. Знаменитость постоянно публикует различные фотографии и видео. Накануне балерина публиковала в Instagram снимок, на котором она запечатлена в облегающем платье в пол, в руках балерина держит букет. В подписи к фотографии знаменитость написала: «Как здорово, когда есть люди, умеющие скрасить настроение любимыми цветами просто так».

Анастасия Волочкова показала фанатам роскошную фигуру


Анастасия Волочкова часто включает функцию, которая запрещает комментировать ее посты. Но подписчики балерины находят способы выразить свое мнение по поводу ее новых снимков. Пользователи Сети начинают писать отзывы под постами, где открыта возможность комментировать. На этот раз многие пришли в восторг от роскошной фигуры балерины на новом фото.

 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 06:01
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