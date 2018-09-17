В Сети рассекретили характеристики смартфона Samsung Galaxy A7 перед премьерой

Подробная информация касательно нового смартфона на текущий момент отсутствует однако, исходя из найденной информации, можно утверждать, что устройство будет обладать мощным процессором Exynos 7885, в отличии от модели 2017 года с процессором Exynos 7880. Также, некоторые источники утверждают, что новая модель смартфона будет обладать процессором с 8-мью ядрами, 64 Гб оперативной памяти, а также фронтальной и тыловой камерами, с разрешением 16 мегапикселей.Исходя из определенных данных, новинка получит infinity display. Данный тип монитора фактически заполняет все пространство передней панели, не оставляя места для кнопок или же микрофона. Рамки будут минимальной ширины, а разрешение экрана будет максимально возможным. При этом, такой тип монитора не всегда является лучшим вариантом с точки зрения удобства.