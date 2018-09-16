В Нью-Йорке мужчине дали 20 лет заключения за убийство жены

Знакомым семьи казалось, что супруги живут счастливо, так как они оба были уважаемыми в обществе людьми. 61-летний американец в мидтауне Манхэттена был партнёром финансовой и юридической фирмы, а также его считали хорошим специалистом в сфере слияния и поглощения предприятий. Его супруга всю жизнь проработала педиатром.С 2015 года пара приняла решение развестись, после этого супруги стали жить раздельно, дожидаясь бракоразводного процесса в суде. За 5 дней до судебного разбирательства произошло убийство, мужчина вскрыл дверной замок и подкрался к женщине в тот момент, когда она принимала душ, нанеся ей 22 удара ножом, после чего ушёл, оставив её умирать. Спустя 2 часа, он позвонил в службу 911, сообщив о случившимся, умолчав о том, что это он убил свою жену.В процессе расследования, было установлено, что убийцей женщины является её муж, хотя он не сразу признал свою вину. По решению суда обвиняемому дали 20 лет лишения свободы.