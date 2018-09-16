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В Нью-Йорке мужчине дали 20 лет заключения за убийство жены

В Нью-Йорке за убийство жены мужчине дали 20 лет тюремного заключения. О решении суда накануне сообщило издание Mirror.

В Нью-Йорке мужчине дали 20 лет заключения за убийство жены


Знакомым семьи казалось, что супруги живут счастливо, так как они оба были уважаемыми в обществе людьми. 61-летний американец в мидтауне Манхэттена был партнёром финансовой и юридической фирмы, а также его считали хорошим специалистом в сфере слияния и поглощения предприятий. Его супруга всю жизнь проработала педиатром.

С 2015 года пара приняла решение развестись, после этого супруги стали жить раздельно, дожидаясь бракоразводного процесса в суде. За 5 дней до судебного разбирательства произошло убийство, мужчина вскрыл дверной замок и подкрался к женщине в тот момент, когда она принимала душ, нанеся ей 22 удара ножом, после чего ушёл, оставив её умирать. Спустя 2 часа, он позвонил в службу 911, сообщив о случившимся, умолчав о том, что это он убил свою жену.

В процессе расследования, было установлено, что убийцей женщины является её муж, хотя он не сразу признал свою вину. По решению суда обвиняемому дали 20 лет лишения свободы.

 
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Добавил: Алина Сегодня, 12:57
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