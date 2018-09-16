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Андрея Григорьева-Апполонова в храме Астаны «окрестили» сыном Кристины Орбакайте

Андрей Григорьев-Апполонов своем в Instagram-микроблоге обнародовал видео. В ролике запечатлено, как во время служения в храме Казахстана, бабушка-прихожанка спутала солиста «Иванушек International» с Никитой Пресняковым.

Андрея Григорьева-Апполонова в храме Астаны «окрестили» сыном Кристины Орбакайте


Артист в Астане снимал интерьер одного из местных храмов на камеру телефона. Бабушка, подошла к Андрею Григорьеву-Апполонову, и спросила – «Вы из Москвы». Услышав положительный ответ, она решила убедиться, является ли столичный гость сыном Кристины Орбакайте. Исполнитель песен пошутил, что он ее внук, однако потом признался, что он не родственник Аллы Пугачевой.

Андрея Григорьева-Апполонова в храме Астаны «окрестили» сыном Кристины Орбакайте


Ролик за сутки сумел собрать свыше 64 тысяч отметок «Мне нравится» и более 540 комментариев. По мнению фанатов, старушку можно понять, так как он и наследник Примадонны немного похожи: оба высокие и рыжие.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:54
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