В Шотландии на складе найдены необычные раритетные модели Land Rover

На некоторых моделях нулевой пробег. Это делает их чрезвычайно ценными для множества коллекционеров. Одним из таких автомобилей является Series IIA Lightweight. Машина принимала участие в парадах, использовалась в военных целях и практически полностью сохранила первоначальную комплектацию.Другим интересным экземпляром можно назвать Defender 110, среди особенностей которого мощный подъемник в кузове. Также эксперты заинтересовались моделью SRV-1. Данный автомобиль имел двигатель мощностью 600 лошадиных сил и применялся для транспортировки самолетов.На текущий момент нет известий касательно того, как именно нынешний владелец намерен распорядиться данным имуществом, однако коллекционеры со всего мира определенно хотели бы стать обладателями некоторых из находок.