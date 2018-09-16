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iPhone XS Max до начала реализаций оказался в дефиците

iPhone XS Max несмотря набольшую цену оказался в дефиците до начала реализаций. В первый день приёма предзаказов от покупателей на новые смартфоны, представленные Apple 12 сентября, в рамках американского сайта компании изменили сроки поставок модели.

iPhone XS Max до начала реализаций оказался в дефиците


Теперь вместо даты 21.09.2018 года указано, что начало продаж может затянуться на две недели. Из этого следует, что на эту модель число заказов превысило количество устройств, которые зарезервировали для первой партии. Однако размер данной партии пока не сообщается. Похожая ситуация наблюдается также в Великобритании. Британцам придётся дожидаться новой версии 1-2 недели. Во Франции закончилась только базовая вариация iPhone XS Max с ПЗУ на 64 Гб. Французы ещё в пятницу могли оформить предзаказ с поставкой 21.09.2018 года на версии с ПЗУ на 128/256 Гб.

В РФ продажи версии iPhone XS, а также XS Max начинаются на неделю позже в сравнении со странами «первой волны». Речь идёт о 28 сентября. Модель XS Max, осмнащаемая 6,5-дюймовым дисплеем OLED, по стоимости побила прошлогодний рекорд версии iPhone X среди устройств Apple. Версия на 512 Гбайт в Соединённых Штатах расценивается в 1 449 долларов. Официальная цена в России составляет 127 990 руб.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:26
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