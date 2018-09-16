Meizu 16X будет доступен в премиальном корпусе

Компания Meizu продолжает подогревать интерес своих пользователей к анонсу нового бюджетного смартфона 16X. Многим уже известно, что гаджет должен стать практически копией флагманского смартфона с такими же характеристиками. К отличиям устройств специалисты относят только производительную однокристальной системой и простые материалы корпуса.Но производитель бюджетного смартфона заявил, что желающие смогут приобрести белую версию 16X с премиальным материалом корпуса. Некоторые пользователи Сети осмелились предположить, что это будет керамика или металлический сплав.