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Meizu 16X будет доступен в премиальном корпусе

Новинка от Meizu смартфон 16X будет доступен для пользователей в премиальном корпусе. Речь идет о материале, который обычно не встречается в данной ценовой категории гаджетов.

Meizu 16X будет доступен в премиальном корпусе


Компания Meizu продолжает подогревать интерес своих пользователей к анонсу нового бюджетного смартфона 16X. Многим уже известно, что гаджет должен стать практически копией флагманского смартфона с такими же характеристиками. К отличиям устройств специалисты относят только производительную однокристальной системой и простые материалы корпуса.

Но производитель бюджетного смартфона заявил, что желающие смогут приобрести белую версию 16X с премиальным материалом корпуса. Некоторые пользователи Сети осмелились предположить, что это будет керамика или металлический сплав.

 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 20:31
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