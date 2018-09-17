Ученые рассказали, чем мед лучше антибиотиков

В свете того, что некоторые бактерии перестали реагировать на антибиотики, это открытие станет весьма полезным. Как известно, действие антибиотиков блокирует болезнетворные бактерии, что может замедлить течение болезни или полностью излечит пациента. Но многие бактерии выработали устойчивость к этим препаратам. В использовании меда специалисты видят возможный выход из ситуации. Ведь мед имеет более сложный механизм воздействия, нежели антибиотики. Ученые изучили активность меда против синегнойной палочки, золотистого стафилококка и энтерогеморрагического штамма бактерии Escherichia coli. Выяснилось, что мед способен бороться с микроорганизмами на нескольких уровнях, что не позволяет этим бактериям вырабатывать к нему устойчивость.Ученые называют одним из уникальных свойств меда, его способность блокировать процессы жизнедеятельности микроорганизмов, которые теряют способность взаимодействовать друг с другом, обеспечивая выживание бактериальных пленок.