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Ученые рассказали, чем мед лучше антибиотиков

Ученые давно занимаются изучением лечебного свойства меда и каждый раз находят все больше ценного. А недавно в Далласе на Национальном собрании Американского химического общества специалисты выступили с докладом о меде как средстве, способном бороться с бактериями устойчивыми к антибиотикам.

Ученые рассказали, чем мед лучше антибиотиков


В свете того, что некоторые бактерии перестали реагировать на антибиотики, это открытие станет весьма полезным. Как известно, действие антибиотиков блокирует болезнетворные бактерии, что может замедлить течение болезни или полностью излечит пациента. Но многие бактерии выработали устойчивость к этим препаратам. В использовании меда специалисты видят возможный выход из ситуации. Ведь мед имеет более сложный механизм воздействия, нежели антибиотики. Ученые изучили активность меда против синегнойной палочки, золотистого стафилококка и энтерогеморрагического штамма бактерии Escherichia coli. Выяснилось, что мед способен бороться с микроорганизмами на нескольких уровнях, что не позволяет этим бактериям вырабатывать к нему устойчивость.

Ученые называют одним из уникальных свойств меда, его способность блокировать процессы жизнедеятельности микроорганизмов, которые теряют способность взаимодействовать друг с другом, обеспечивая выживание бактериальных пленок.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 00:01
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