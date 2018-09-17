«Стилист вас уродует»: Фанаты раскритиковали платье Ани Лорак
Анни Лорак в соцсети Instagram обнародовала фото со своего выступления на шоу «Субботний вечер с Николаем Басковым». Однако поклонники не оценили снимок, раскритиковав платье певицы.
Фолловеры написали, что орнамент на наряде напоминает скелет. Они предположили, что стилист артистку намеренно уродует Анни Лорак. По мнению фанатов, такие платья портят утонченную фигуру звезды. Однако нашлись и те поклонники, которые назвали наряд исполнительницы песен очень эффектным. Фолловеры отметили, что выступление артистки было прекрасным, но печальные глаза выдали ее настроение. По словам подписчиков, они понимают, о чем композиция «Новый бывший», посоветовав знаменитости жить с оптимизмом.
Публикация за 14 часов сумела собрать более 89 тысяч отметок «Нравится» и свыше 880 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.
Фолловеры написали, что орнамент на наряде напоминает скелет. Они предположили, что стилист артистку намеренно уродует Анни Лорак. По мнению фанатов, такие платья портят утонченную фигуру звезды. Однако нашлись и те поклонники, которые назвали наряд исполнительницы песен очень эффектным. Фолловеры отметили, что выступление артистки было прекрасным, но печальные глаза выдали ее настроение. По словам подписчиков, они понимают, о чем композиция «Новый бывший», посоветовав знаменитости жить с оптимизмом.
Публикация за 14 часов сумела собрать более 89 тысяч отметок «Нравится» и свыше 880 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:01