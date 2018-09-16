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Флагманская версия Xiaomi Pocophone F1 получит обновление до Android 9.0 Pie

Дешёвая флагманская версия Xiaomi Pocophone F1 получит вскоре обновление до версии Android 9.0 Pie. Об этом во время презентации нового смартфона заявили представители компании.

Флагманская версия Xiaomi Pocophone F1 получит обновление до Android 9.0 Pie


В информационной базе бенчмарка Geekbench теперь появились результаты тестов устройства на базе самой свежей версии ОС Android 9.0 Pie. Смартфон в однопоточном тесте набрал 2 046 баллов. В многопоточном тесте показатели составили 7 520 баллов. Данные результаты заметно меньше тех, которые выдавала версия Pocophone F1 на базе Android 8.1 Oreo. По всей видимости, компания тестирует до сих пор новую версию Android. Это обычно включает массу работы по оптимизации, включая также повышение производительности.

В четвёртом квартале текущего года ожидается выход «операционки» Android 9.0 Pie для версии Pocophone F1. Однако пока неизвестно, будет ли обновление в стабильном виде либо сначала для публики выпустят бету-версию.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 23:01
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