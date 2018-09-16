В Санкт-Петербурге по дороге гулял абсолютно голый мужчина
В Санкт-Петербурге на проспекте Стачек ночью с 15 на 16 сентября на проезжей части дороги был замечен мужчина, разгуливающий без одежды. Видеоролик обнажённой прогулки опубликовали в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как голый мужчина идёт по проезжей части рядом с красной иномаркой. При этом авторы видеоролика не сообщают о причинах подобной прогулки. При этом очевидцы отмечают, что поведение горожанина было дружелюбным, он даже охотно позировал для зевак, которые не упустили возможности его запечатлеть на свои камеры.
На кадрах видно, как голый мужчина идёт по проезжей части рядом с красной иномаркой. При этом авторы видеоролика не сообщают о причинах подобной прогулки. При этом очевидцы отмечают, что поведение горожанина было дружелюбным, он даже охотно позировал для зевак, которые не упустили возможности его запечатлеть на свои камеры.
Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 11:51