В Санкт-Петербурге по дороге гулял абсолютно голый мужчина

На кадрах видно, как голый мужчина идёт по проезжей части рядом с красной иномаркой. При этом авторы видеоролика не сообщают о причинах подобной прогулки. При этом очевидцы отмечают, что поведение горожанина было дружелюбным, он даже охотно позировал для зевак, которые не упустили возможности его запечатлеть на свои камеры.