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В Санкт-Петербурге по дороге гулял абсолютно голый мужчина

В Санкт-Петербурге на проспекте Стачек ночью с 15 на 16 сентября на проезжей части дороги был замечен мужчина, разгуливающий без одежды. Видеоролик обнажённой прогулки опубликовали в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

В Санкт-Петербурге по дороге гулял абсолютно голый мужчина


На кадрах видно, как голый мужчина идёт по проезжей части рядом с красной иномаркой. При этом авторы видеоролика не сообщают о причинах подобной прогулки. При этом очевидцы отмечают, что поведение горожанина было дружелюбным, он даже охотно позировал для зевак, которые не упустили возможности его запечатлеть на свои камеры.

 
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Добавил: Алина Сегодня, 11:51
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