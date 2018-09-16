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Subaru BRZ 2019 года получит ограниченную версию Series.Gray
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Subaru BRZ 2019 года получит ограниченную версию Series.Gray

Subaru BRZ 2019 года получит ограниченную версию Series.Gray. Концепцию Cool Grey Khaki разработали мастера компании Crosstrek.

Subaru BRZ 2019 года получит ограниченную версию Series.Gray


Стоимость нового Subaru BRZ Series.Gray составит $ 31 тысячу долларов, при этом в линейке будет всего 250 автомобилей. В 2019 году кроссовер выйдет в версиях Premium, Limited и Series.Gray.

Subaru BRZ Premium 2019 года стоит 26 680 долларов США, Subaru BRZ 2019 Limited получит дополнительно кожаную и синтетическую замшевую обивку, бесключевое зажигание, двухзонный автоматический климат-контроль, Apple CarPlay и совместимость с Android Auto, а также обновленную навигационную систему, которая теперь включает в себя обновление карты через Wi- fi соединение. 6-ступенчатая автоматическая коробка передач является опционной на BRZ Limited за 1100 долларов. Автомат недоступен для других отделок.

Пакет Performance добавляет улучшенные тормоза Brembo, амортизаторы Sachs и уникальные 17-дюймовые легкосплавные диски за 1,195 долларов.

Series.Gray основывается на BRZ Limited с пакетом Performance. В дополнение к своему Cool Gray Khaki, BRZ Series.Gray включает в себя колеса с черной окраской и соответствующие наружные зеркала, а также красную строчку для обивки.

 
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Авто / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:59
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