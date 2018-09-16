Subaru BRZ 2019 года получит ограниченную версию Series.Gray

Стоимость нового Subaru BRZ Series.Gray составит $ 31 тысячу долларов, при этом в линейке будет всего 250 автомобилей. В 2019 году кроссовер выйдет в версиях Premium, Limited и Series.Gray.Subaru BRZ Premium 2019 года стоит 26 680 долларов США, Subaru BRZ 2019 Limited получит дополнительно кожаную и синтетическую замшевую обивку, бесключевое зажигание, двухзонный автоматический климат-контроль, Apple CarPlay и совместимость с Android Auto, а также обновленную навигационную систему, которая теперь включает в себя обновление карты через Wi- fi соединение. 6-ступенчатая автоматическая коробка передач является опционной на BRZ Limited за 1100 долларов. Автомат недоступен для других отделок.Пакет Performance добавляет улучшенные тормоза Brembo, амортизаторы Sachs и уникальные 17-дюймовые легкосплавные диски за 1,195 долларов.Series.Gray основывается на BRZ Limited с пакетом Performance. В дополнение к своему Cool Gray Khaki, BRZ Series.Gray включает в себя колеса с черной окраской и соответствующие наружные зеркала, а также красную строчку для обивки.