Ученые: Определен характер влияния социальных сетей на личную жизнь

Как утверждают специалисты, в случае, когда уверенность в романтических отношениях отсутствует, многие люди пытаются продемонстрировать свою личную жизнь в более ярком свете, чем она есть на самом деле. Слежка за бывшими партнерами благодаря аккаунту в Instagram или ему подобным сетям, также обусловлена отсутствием удовлетворения текущими отношениями. Стоит отметить, что такое поведение, как правило, свойственно людям с низкой самооценкой, а также страдающим периодическими стрессами и депрессией.В исследовании приняли участие более 700 пользователей Instagram. Как выяснилось, данная социальная сеть, кроме прочего, помогает некоторым людям восполнить дефицит привязанности. Также стоит отметить, что люди, удовлетворенные в отношениях и испытывающие положительное настроение, чаще делятся личной информацией в рамках соц. сетей, однако не испытывают нужды в преувеличении личного счастья.