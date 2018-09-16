Ученые: Определен характер влияния социальных сетей на личную жизнь
Ирландские ученые провели исследование, целью которого стало выявление связи между общением в социальных сетях и личной жизнью. Как выяснилось, люди, неудовлетворенные романтическими отношениями “в реальности”, более склонны к так называемой “слежке” за бывшими партнерами в рамках соц. сетей.
Как утверждают специалисты, в случае, когда уверенность в романтических отношениях отсутствует, многие люди пытаются продемонстрировать свою личную жизнь в более ярком свете, чем она есть на самом деле. Слежка за бывшими партнерами благодаря аккаунту в Instagram или ему подобным сетям, также обусловлена отсутствием удовлетворения текущими отношениями. Стоит отметить, что такое поведение, как правило, свойственно людям с низкой самооценкой, а также страдающим периодическими стрессами и депрессией.
В исследовании приняли участие более 700 пользователей Instagram. Как выяснилось, данная социальная сеть, кроме прочего, помогает некоторым людям восполнить дефицит привязанности. Также стоит отметить, что люди, удовлетворенные в отношениях и испытывающие положительное настроение, чаще делятся личной информацией в рамках соц. сетей, однако не испытывают нужды в преувеличении личного счастья.
Как утверждают специалисты, в случае, когда уверенность в романтических отношениях отсутствует, многие люди пытаются продемонстрировать свою личную жизнь в более ярком свете, чем она есть на самом деле. Слежка за бывшими партнерами благодаря аккаунту в Instagram или ему подобным сетям, также обусловлена отсутствием удовлетворения текущими отношениями. Стоит отметить, что такое поведение, как правило, свойственно людям с низкой самооценкой, а также страдающим периодическими стрессами и депрессией.
В исследовании приняли участие более 700 пользователей Instagram. Как выяснилось, данная социальная сеть, кроме прочего, помогает некоторым людям восполнить дефицит привязанности. Также стоит отметить, что люди, удовлетворенные в отношениях и испытывающие положительное настроение, чаще делятся личной информацией в рамках соц. сетей, однако не испытывают нужды в преувеличении личного счастья.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 21:01