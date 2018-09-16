В Пакистане 20 человек получили ранения при сходе поезда с рельсов

Информация передана телеканалом Geo News, ссылающимся на официального представителя фирмы Pakistan Railways. Данный инцидент произошел в воскресенье 16 сентября. Пассажирский поезд сошёл с рельсов между городами Мианвали, а также Атток. Представителем железнодорожной компании отмечается, что в данном случае пострадало восемь вагонов поезда. В настоящее время на месте происшествия проводят поисково-спасательную операцию.В районе, где произошло данное происшествие, приостановили движение. Пока отсутствует информация, что именно стало причиной такой аварии.