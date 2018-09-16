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NASA показало 3D изображение тайфуна «Мангхут» из космоса

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA показало 3D-фото тайфуна «Мангхут». Данное изображение было сделано из космоса.

NASA показало 3D изображение тайфуна «Мангхут» из космоса


В управлении отметили, что радиолокационная технология спутника посылает импульсы энергии и измеряет, как эта энергия отражается от льда и дождя внутри бури. В пресс-релизе NASA говориться, что в результате получается трехмерная картина, которая показывает количество осадков в час. По последним данным жертвами тайфуна «Мангхут» стали 28 человек. Большое количество людей гибнет под сходящими оползнями. Под ударом данной стихии оказались тысячи жилых домов. Во временных убежищах остаются более 100 тысяч человек.

Скоро «Мангхут» достигнет Гонконга, а потом и Китая. Тайфун может стать сильнейшим в регионе за последние несколько десятков лет.

 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 22:01
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